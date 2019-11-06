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Фото: Издательство «Пресса»
В Окском заповеднике взвесили и осмотрели журавлей. Ветеринарный осмотр провели специалисты из московского благотворительного фонда «Госпиталь дикой природы», пишет ИД «
В сообщении говорится, что птиц взвесили, оценили упитанность, прослушали сердце, легкие, а также провели витаминизацию для профилактики.
Кроме того, специалисты разделили журавлиные семьи. Птенцы семи пар поместили в общий вольер, а два молодых японских журавля начали жить самостоятельно
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.