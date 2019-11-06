Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:15, 6 ноября 2019 269
 0    0

В четверг в двух детсадах Рязани отключат воду

В четверг в двух детсадах Рязани отключат воду

В четверг, 7 ерября, в двух детсадах Рязани отключат воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 9:00 до 17:00 рабочие будут ремонтировать водопровод. Из-за этого воду отключат по адресам:

  • улица Великанова, дома №№1/6, 1 корпус 1, 1 корпус 2 (детский сад №103), 3, 3 корпус 1, 5, 5 корпус 2 (детский сад №108), 7 корпус 1,
  • улица Юбилейная, дома №№2 корпус 1, 2 корпус 2, 3 корпус 1, 4 и 5.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Терпеть или нет? Куда в Рязани жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью

Терпеть или нет? Куда в Рязани жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью

Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 7 044
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
10:52, 31 октября 2019 5 429
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 10
13:33, 31 октября 2019 2 907
Через Рязань пустят поезда до Крыма 7
8:39, 24 октября 2019 3 762
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
9:17, 25 октября 2019 4 503
В сгоревшем доме в Шацком районе обнаружили труп
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум