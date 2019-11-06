В центре Рязани столкнулись два внедорожника и легковушка

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Вечером в среду, 6 ноября, в центре города столкнулись две Toyota RAV4 и Kia Rio. Фотографии опубликовали в группе «
Авария произошла на пересечении улиц Вознесенской и Щедрина.
Позже в полиции прокомментировали
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.