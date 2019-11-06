В аварии с «Фольксвагеном» у «М5-Молла» пострадала женщина

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В аварии с Volkswagen Golf у «М5-Молла» пострадала женщина. Об этом RZN.info сообщила пресс-служба рязанского УМВД.
Авария
Женщину госпитализировали.
Фото из группы «
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.