Студентов рязанского филиала МГИК переселили в общежитие с ободранными стенами

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Студентов закрывшегося рязанского филиала МГИК переселили в общежитие с ободранными стенами.
В группе вуза есть объявление о ремонте здания с начала октября. Отмечается, что студентов-«заочников» не заселяют с 7 октября.
Сейчас в общежитии живут рязанские «очники». По словам студентов, первые студенты заочной формы обучения должны приехать в конце ноября.
Напомним, филиал Московского института культуры официально закрыли 15 октября. О закрытии вуза
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