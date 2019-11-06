Спецслужбам разрешат сбивать незаконные дроны

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Право силовых структуры сбивать незаконные дроны могут закрепить законодательно. Об этом во вторник, 5 ноября, передает
Отмечается, что инициативу поддержал минтранс и ФСБ.
В министерстве подчеркнули, что воздушное законодательство должно быть строго регламентировано.
Сотрудники ФСО, ФСБ, Росгвардии и МВД получат право как пресекать полеты в запрещенных зонах, так и при необходимости обеспечивать принудительную посадку беспилотных аппаратов.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.