СМИ сообщили о захвате самолета в аэропорту Амстердама

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СМИ сообщили о захвате самолета в аэропорту «Схипхол» в Амстердаме. Речь идет о «подозрительной ситуации» на борту одного из самолетов, передает
В сообщении говрится, что рейс AirEuropa из Амстердама в Мадрид может быть захвачен, на борту якобы находятся заложники. На место прибыли машины пожарных и скорой помощи.
Однако официального подтверждения данной информации пока нет.
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