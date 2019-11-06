Скопинцы смогут в прямом эфире задать вопросы главе администрации

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Жители Скопинского района смогут в прямом эфире задать вопросы главе местной администрации Александру Бокову. Прямая трансляция с ним продут во вторник, 12 ноября, начало в 15:00.
Все, о чем жители района хотят спросить, можно написать в
Представители администрации пообещали, что ни одна поднятая проблема не останется без внимания и ответа.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.