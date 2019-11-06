Синоптики предупредили об аномально теплой погоде в Москве

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Фото: Pixabay.com
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила об аномально теплой погоде в Москве. По ее словам, в пятницу, 8 ноября, воздух прогреется до +7 градусов, в воскресенье до +12, передает
По данным синоптиков, будет облачно и без существенных осадков. Позднякова уточнила, что погода ожидается выше климатической нормы на три-четыре градуса.
«Во второй декаде ноября ожидается понижение температуры, оно и должно происходить, так как мы движемся в сторону зимнего сезона», — добавила она.
Снега на следующей неделе не ожидается.
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