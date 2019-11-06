Рязанский ветеран Федор Рубанов отметил 92-летие

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Во вторник, 5 ноября, ветеран Великой Отечественной войны Федор Рубанов отметил 92-летие. С днем рождения рязанца поздравила зампред комитета по общественной безопасности гордумы Роза Ризатдинова.
«Федор Иванович ушел на фронт в 17 лет и в общей сложности прослужил в армии 12 лет. После войны получил медицинское образование и работал в Рязани психотерапевтом-гипнологом», — рассказала депутат.
Она пожелала ветерану крепкого здоровья и хорошего настроения, а также вручила подарок.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.