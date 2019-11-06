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11:52, 6 ноября 2019 637
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Рязанская студентка попала на афишу малазийского конкурса красоты

Рязанская студентка попала на афишу малазийского конкурса красоты

Фото студентки РГУ имени Есенина попало на афишу малазийского конкурса красоты, пишет ИД «Пресса».

24-летняя жительница Спасска Наталья Царева представляла Россию на конкурсе красоты Miss Tourism International в декабре 2018 года в Малайзии.

Студентка не стала победительницей, но запомнилась организаторам и фотографам конкурса. Так ее снимок оказался на афише конкурса 2019 года, который пройдет 8 ноября в Малайзии.

«Конкурс Miss Tourism International входит в семерку самых масштабных и престижных конкурсов красоты и моды¸ наравне с конкурсами „Мисс мира“, „Мисс Вселенная“, и курируется правительством Малайзии», — рассказала рязанка.

Также Царева отметила, что на конкурсе она вошла в топ-10 из 55 представительниц других стран и получила грант на обучение за границей.

«Сейчас я получаю большое количество предложений на международные конкурсы красоты, сотрудничаю с модельным агентством в Великобритании. Мне очень приятно, что организаторы конкурса поместили мое фото на рекламную обложку конкурса», — подчеркнула девушка.

Фото ИД «Пресса»


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