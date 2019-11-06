Рязанская студентка попала на афишу малазийского конкурса красоты

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Фото студентки РГУ имени Есенина попало на афишу малазийского конкурса красоты,
24-летняя жительница Спасска Наталья Царева представляла Россию на конкурсе красоты Miss Tourism International в декабре 2018 года в Малайзии.
Студентка не стала победительницей, но запомнилась организаторам и фотографам конкурса. Так ее снимок оказался на афише конкурса 2019 года, который пройдет 8 ноября в Малайзии.
«Конкурс Miss Tourism International входит в семерку самых масштабных и престижных конкурсов красоты и моды¸ наравне с конкурсами „Мисс мира“, „Мисс Вселенная“, и курируется правительством Малайзии», — рассказала рязанка.
Также Царева отметила, что на конкурсе она вошла в топ-10 из 55 представительниц других стран и получила грант на обучение за границей.
«Сейчас я получаю большое количество предложений на международные конкурсы красоты, сотрудничаю с модельным агентством в Великобритании. Мне очень приятно, что организаторы конкурса поместили мое фото на рекламную обложку конкурса», — подчеркнула девушка.
Фото ИД «Пресса»
© RZN.info
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