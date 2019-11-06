RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанская пивоварня задолжала государству более 100 миллионов, сообщили на
По версии следствия, в 2013—2014 годах руководитель предприятия вел деятельность через подконтрольные фирмы, уклонившись от уплаты акциза на сумму более 100 миллионов рублей. Суд арестовал имущество пивоварни на сумму более 107 миллионов, чтобы возместить ущерб государству и обеспечить исполнение наказания.
Дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).
Расследование уголовного дело продолжается.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУ «М5-Молла» Volkswagen попал в аварию
|
cледующая новость →Почетного гражданина Рязани поздравили с юбилеем
Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.