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14:59, 6 ноября 2019 554
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Рязанская пивоварня задолжала государству более 100 миллионов

Рязанская пивоварня задолжала государству более 100 миллионов

Рязанская пивоварня задолжала государству более 100 миллионов, сообщили на сайте регионального СУ СКР.

По версии следствия, в 2013—2014 годах руководитель предприятия вел деятельность через подконтрольные фирмы, уклонившись от уплаты акциза на сумму более 100 миллионов рублей. Суд арестовал имущество пивоварни на сумму более 107 миллионов, чтобы возместить ущерб государству и обеспечить исполнение наказания.

Дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).

Расследование уголовного дело продолжается.


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