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Рязанка на «Ладе» сбила ребенка, об этом сообщил
Инцидент произошел 2 ноября в поселке Букрино. Женщина на Lada Priora сбила 12-летнего ребенка. Известно, что пострадавший переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП несовершеннолетнего с травмами доставили в медчреждение. По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.