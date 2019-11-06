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Рязанцы возмутились работой водителей маршруток до Солотчи, пост с жалобой опубликовали в группе «
В сообщении отмечается, что водители грубо нарушают правила дорожного движения, паркуются на запрещающие дорожные знаки.
«Водители автобусов маршрута №22, которые следуют до Солотчи. Ведут себя ужасно. Бросают мусор из окна автобуса. На замечания не реагируют, паркуются где хотят», — сообщили рязанцы.
Фото из группы «Новости Рязани ВКонтакте»
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