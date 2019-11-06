Сотрудники рязанского офиса связи продавали телефонные переговоры клиентов

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Трое продавцов одного из рязанских офисов связи нарушали тайну телефонных переговоров. Об этом сообщил
Известно, что молодые люди незаконно получали данные об абонентах и продавали информацию в интернете. Нарушителей задержали сотрудники УФСБ.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 138 УК, они признали свою вину.
Молодым людям назначили судебный штраф в размере от 20 до 25 тысяч рублей в зависимости от степени участия каждого из них в преступлении.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.