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12:32, 6 ноября 2019 420
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Сотрудники рязанского офиса связи продавали телефонные переговоры клиентов 2

Сотрудники рязанского офиса связи продавали телефонные переговоры клиентов

Трое продавцов одного из рязанских офисов связи нарушали тайну телефонных переговоров. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что молодые люди незаконно получали данные об абонентах и продавали информацию в интернете. Нарушителей задержали сотрудники УФСБ.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 138 УК, они признали свою вину.

Молодым людям назначили судебный штраф в размере от 20 до 25 тысяч рублей в зависимости от степени участия каждого из них в преступлении.


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