Под Скопином перевернулась машина, пострадали пятеро

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Фото: УМВД по Рязанской области
Под Скопином перевернулась машина. Пять человек пострадали,
Во вторник, 5 ноября, примерно в 16:25, на первом километре автодороги Коготково-Корневое-Князево Iran Khodro Samand съехал с дороги и опрокинулся. По предварительной информации, 51-летний житель Скопина не выбрал безопасный скоростной режим. Полицейские установили, что он был пьян.
Водитель и его пассажиры 50, 38, 38 и 35 лет попали в больницу.
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