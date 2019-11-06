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13:58, 6 ноября 2019 309
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Под Скопином перевернулась машина, пострадали пятеро 1

Под Скопином перевернулась машина, пострадали пятеро

Фото: УМВД по Рязанской области

Под Скопином перевернулась машина. Пять человек пострадали, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Во вторник, 5 ноября, примерно в 16:25, на первом километре автодороги Коготково-Корневое-Князево Iran Khodro Samand съехал с дороги и опрокинулся. По предварительной информации, 51-летний житель Скопина не выбрал безопасный скоростной режим. Полицейские установили, что он был пьян.

Водитель и его пассажиры 50, 38, 38 и 35 лет попали в больницу.


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