Почетного гражданина Рязани поздравили с юбилеем

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В среду, 30 октября, Почетный гражданин области и Рязани Евгений Баранкин отметил 75-летие. С днем рождения его поздравила глава горадминистрации Елена Сорокина.
Она пожелала юбиляру долгих лет, крепкого здоровья и сил, а также поблагодарила его за «неоценимый вклад в развитие и процветание города».
Справка
Евгений Баранкин окончил радиоуниверситет, с 1961 года работал на механическом заводе на разных должностях. С 2007 года по 2015 год был гендиректором АО «Государственный Рязанский приборный завод».
Кандидат экономических наук, депутат облдумы. Награжден орденом Почета, почетными знаками «За заслуги перед Рязанской областью» и «За веру и добродетель», Почетной грамотой губернатора Рязанской области, знаком отличия «Знак великого князя Олега Рязанского» и другими наградами.
Баранкину также присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», звание «Заслуженный ветеран труда завода», звания «Почетный гражданин города Рязани» и «Почетный гражданин Рязанской области».
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