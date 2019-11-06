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Николай Любимов пообщался с юными суворовцами, об этом он рассказал на своей странице «
Губернатор отметил, что в этом году только три рязанца поступили в Московское суворовское училище.
«Школьники Матвей, Николай и Савелий — теперь суворовцы. Они мечтают связать свою судьбу с военной службой. Гордимся нашими юными патриотами», — подчеркнул Любимов.
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