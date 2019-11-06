На Урале проверят детдом, где забеременели три воспитанницы

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Фото: Pixabay.com
На Урале проверят Чесменский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где забеременели три воспитанницы. Об этом в среду, 6 ноября,
Специалисты ведомства проводят с подростками воспитательные беседы.
«По результатам данной проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты дисциплинарные меры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что забеременели 17-летняя и две 16-летние девушки. В министерстве уточняют, что в июле одна из них вышла замуж, с молодой семьей проводят работу по постинтернатному сопровождению.
Две другие пары узаконят отношения в ближайшее время. Им также будут помогать.
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