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Утром в среду, 6 ноября, на улице Каширина столкнулись самосвал и «ВАЗ». Фотографию опубликовали в группе «
Авария произошла около 9:00 на съезде с Северной окружной в сторону улицы Солнечной.
Подробности уточняются.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.