На площади Победы столкнулись «Мазда» и «четырнадцатая»

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Вечером в среду, 6 ноября, на площади Победы столкнулись Mazda и «ВАЗ-2114». Фотографии опубликовали в группе «
Авария произошла на пересечении проезда Завражнова и Первомайского проспекта.
«Разворот не там и движение задним ходом не туда, — прокомментировал очевидец. — Разошлись на 200 рублей, пробки не будет».
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.