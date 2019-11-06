В четверг перекроют центр Рязани. Схема транспорта

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 7 ноября, из-за демонстрации перекроют центр Рязани, сообщили на
Ограничения будут действовать с 11:00 по проезду Завражнова на участке от пересечения с улицей МОГЭС до пересечения с Первомайским проспектом, а также по Первомайскому проспекту от Вокзальной улицы до площади Ленина.
Изменится следующая схема движения транспорта:
троллейбусы:
автобусы:
№№1, 4, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24 приостанавливают работу;
№№11, 17 при движении в прямом и обратном направлении на участке между остановками «Магазин «Фаворит» и «Памятник Павлову» следуют по улицам Каширина, Семинарская, пл. Ленина;
№2 при движении со стороны Богородского кладбища после остановки «Музучилище» следуют по улицам Высоковольтная, Весенняя, Чкалова, Вокзальная до конечной остановки «ст. Рязань-2», в обратном направлении — по улицам Вокзальная, Чкалова, Весенняя, Шевченко, далее по своему маршруту;
маршрутки:
№№34, 41, 47, 49, 53, 55, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 90, 91, 99 приостанавливают работу;
№98 при движении в прямом и обратном направлении между остановками «Магазин «Фаворит» и «Памятник И.П. Павлову» следуют по улицам Каширина, Семинарская, Ленина;
№№50, 70, 71, 82, 95 на участке остановками ООТ «ТД «Барс» и ООТ «Музучилище»: при движении со стороны Московского шоссе следуют по улицам Вокзальная, Чкалова, Весенняя, Шевченко, на остальных участках по своему маршруту; при движении в сторону Московского шоссе следуют по улицам Высоковольтная, Весенняя, Чкалова, Вокзальная, на остальных участках — по своему маршруту.
Движение будет открываться поэтапно, по мере прохождения колонны участников демонстрации.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСиноптики предупредили об аномально теплой погоде в Москве
|
cледующая новость →Двое молодых кемеровчан осквернили 15 могил
Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.