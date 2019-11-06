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12:51, 6 ноября 2019 580
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В четверг перекроют центр Рязани. Схема транспорта

В четверг перекроют центр Рязани. Схема транспорта

В четверг, 7 ноября, из-за демонстрации перекроют центр Рязани, сообщили на сайте горадминистрации.

Ограничения будут действовать с 11:00 по проезду Завражнова на участке от пересечения с улицей МОГЭС до пересечения с Первомайским проспектом, а также по Первомайскому проспекту от Вокзальной улицы до площади Ленина.

Изменится следующая схема движения транспорта:

троллейбусы:

  • №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17 приостанавливают работу;

автобусы:

  • №№1, 4, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24 приостанавливают работу;

  • №№11, 17 при движении в прямом и обратном направлении на участке между остановками «Магазин «Фаворит» и «Памятник Павлову» следуют по улицам Каширина, Семинарская, пл. Ленина;

  • №2 при движении со стороны Богородского кладбища после остановки «Музучилище» следуют по улицам Высоковольтная, Весенняя, Чкалова, Вокзальная до конечной остановки «ст. Рязань-2», в обратном направлении — по улицам Вокзальная, Чкалова, Весенняя, Шевченко, далее по своему маршруту;

маршрутки:

  • №№34, 41, 47, 49, 53, 55, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 90, 91, 99 приостанавливают работу;

  • №98 при движении в прямом и обратном направлении между остановками «Магазин «Фаворит» и «Памятник И.П. Павлову» следуют по улицам Каширина, Семинарская, Ленина;

  • №№50, 70, 71, 82, 95 на участке остановками ООТ «ТД «Барс» и ООТ «Музучилище»: при движении со стороны Московского шоссе следуют по улицам Вокзальная, Чкалова, Весенняя, Шевченко, на остальных участках по своему маршруту; при движении в сторону Московского шоссе следуют по улицам Высоковольтная, Весенняя, Чкалова, Вокзальная, на остальных участках — по своему маршруту.

Движение будет открываться поэтапно, по мере прохождения колонны участников демонстрации.


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