Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российских приложений

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу гаджетов, на которых не установлено российское программное обеспечение, сообщает «
В сообщении говорится, что с 1 июля 2020 года компании обяжут при продаже в России компьютеров и смартфонов устанавливать на них российское ПО. Перечень устройств, их программное обеспечение и порядок его установки будет определять кабмин.
По мнению авторов законопроекта, такие меры позволяют обеспечить защиту интересов российских интернет-компаний, а также уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных зарубежных IT-компаний.
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