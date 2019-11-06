Двое молодых кемеровчан осквернили 15 могил

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Фото: Pixabay.com
Двое молодых жителей Кемеровской области осквернили 15 могил. Об этом сообщает
В мае 18-летний юноша из Мысков и его 15-летний друг устроили погром на кладбище в поселке Акколь. Часть памятников пришла в негодность, другие серьезно повредили. Ущерб оценили в 66 тысяч рублей.
Младший из вандалов не достиг возраста уголовной ответственности, его поставили на профилактический учет. На старшего завели дело по части 1 статьи 244 УК.
Уголовное дело передали в суд.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.