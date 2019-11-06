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Бывшее здание минобра около цирка выставят на торги. Во вторник, 5 ноября, на сайте правительства опубликовали постановление об утверждении программы приватизации госимущества на 2020-2022 годы.
Согласно ему, на аукцион планируют выставить бывшее здание министерства образования площадью 686,3 кв м на улице Лево-Лыбедской, 36. Помещение пустует уже более года, после
В ноябре 2018 года здание
Ранее сообщалось, что туда
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.