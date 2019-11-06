Банк России выпустил серебряные монеты «Дед Мороз и лето»

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Центральный Банк России выпустил памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Дед Мороз и лето». Об этом сообщается на
Монеты выпустили в нескольких экземплярах: три тысячи штук номиналом три рубля сделаны из серебра. Еще два варианта выполнены из недрагоценных металлов: в обычном исполнении и с цветным изображением. Тираж составил 450 и 50 тысяч штук соответственно.
Монеты с изображением Деда Мороза пополнили серию «Российская (советская) мультипликация».
ЦБ также выпустил три тысячи серебряных монет «Ростехнадзор» номиналом в 1 рубль. Отмечается, что памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории России.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.