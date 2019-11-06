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14:26, 6 ноября 2019 94
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Банк России выпустил серебряные монеты «Дед Мороз и лето»

Банк России выпустил серебряные монеты «Дед Мороз и лето»

Центральный Банк России выпустил памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Дед Мороз и лето». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Монеты выпустили в нескольких экземплярах: три тысячи штук номиналом три рубля сделаны из серебра. Еще два варианта выполнены из недрагоценных металлов: в обычном исполнении и с цветным изображением. Тираж составил 450 и 50 тысяч штук соответственно.

Монеты с изображением Деда Мороза пополнили серию «Российская (советская) мультипликация».

ЦБ также выпустил три тысячи серебряных монет «Ростехнадзор» номиналом в 1 рубль. Отмечается, что памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории России.


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