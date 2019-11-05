«Звездники» рязанского агроуниверситета навестили учеников солотчинской школы-интерната

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В первый день ноябрьских каникул студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева встретились с учениками солотчинской школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Акцию организовал благотворительный фонд «Право на жизнь».
Для учеников младших классов участники отряда «Звездный РГАТУ» подготовили развлекательную программу «Звездный час».
«С огромным удовольствием ребята играли, танцевали со студентами, разрисовывали мордашки мелками для грима. Завершилась встреча вручением подарков», — рассказали представители вуза.
От благотворительного фонда дети получили сезонную одежду: куртки, пальто, обувь, головные уборы. Студенты подарили ученикам школьные принадлежности: ручки, блокноты, календари.
«Дети здесь такие разные, но их эмоции самые честные и искренние. Находясь в такой атмосфере, забываешь абсолютно обо всем. Их искренность настолько завлекала, что не хотелось уезжать. Всего за пару часов мы успели сдружиться, а при расставании объятия детишек были очень крепкими и теплыми. Хочется приезжать к ним снова и снова…» — поделилась впечатлениями командир отряда Ангелина Худякова.
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