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Фото: Pixabay.com
Житель Ряжска едва не убил жену табуретом за упреки в изменах. Об этом
В полицию обратилась 58-летняя женщина. Вместе с супругом она с утра пила спиртное. В какой-то момент горожанка начала вспоминать его измены.
«Нетрезвому мужчине не понравились упреки супруги, он счел их беспочвенными и попытался прекратить поток пьяных воспоминаний, но женщина не унималась», — рассказали в пресс-службе.
44-летний мужчина взял деревянный табурет и пригрозил, что убьет им жену. Та позвонила полицейским.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК. Ему грозит до двух лет принудительных работ или до двух лет тюрьмы.
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