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12:05, 5 ноября 2019 275
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Житель Ряжска едва не убил жену табуретом за упреки в изменах

Житель Ряжска едва не убил жену табуретом за упреки в изменах

Фото: Pixabay.com

Житель Ряжска едва не убил жену табуретом за упреки в изменах. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

В полицию обратилась 58-летняя женщина. Вместе с супругом она с утра пила спиртное. В какой-то момент горожанка начала вспоминать его измены.

«Нетрезвому мужчине не понравились упреки супруги, он счел их беспочвенными и попытался прекратить поток пьяных воспоминаний, но женщина не унималась», — рассказали в пресс-службе.

44-летний мужчина взял деревянный табурет и пригрозил, что убьет им жену. Та позвонила полицейским.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК. Ему грозит до двух лет принудительных работ или до двух лет тюрьмы.


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