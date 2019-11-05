За выходные на рязанских ярмарках продали более семи тонн груш и яблок

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За выходные на рязанских ярмарках продали 7,1 тонны груш и яблок. В субботу, 2 ноября, 228 производителей торговали на 359 местах, сообщил
Всего у них купили:
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 9 ноября в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Захаровском районе установили карантин по бешенству животных
|
cледующая новость →За девять месяцев «Рязаньэнерго» реконструировал и построил 266 километров линий электропередачи
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.