За девять месяцев «Рязаньэнерго» реконструировал и построил 266 километров линий электропередачи

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«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» продолжает плановую реконструкцию и техническое перевооружение распределительной сети. Комплекс мероприятий проводят в соответствии с инвестиционной программой филиала на текущий год, сообщили в пресс-службе компании.
Для повышения качества электроснабжения потребителей в Касимовском, Клепиковском, Шиловском, Шацком, Спасском и Сасовском районах электрических сетей реконструировали линии электропередачи 0,4-10 кВ общей протяженностью 239 километров.
Специалисты заменили деревянные опоры на железобетонные, все линии смонтировали с применением самонесущего изолированного провода (СИП), который позволяет снизить риск короткого замыкания, устойчив к резким температурным перепадам, к дождю, снегу, ветру, налипанию мокрого снега и образованию наледи.
«Инвестиционная программа энергетиков также направлена на создание условий для технологического присоединения к сетям новых заявителей. Для этих целей в указанный период „Рязаньэнерго“ построил 27 километров ВЛ 0,4-10 кВ и ввел в эксплуатацию 1,3 МВА трансформаторной мощности в районах области», — рассказали представители филиала.
По их словам, выполнение инвестиционной программы — одно из приоритетных направлений деятельности «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».
«Ее реализация способствует снижению технических потерь в электрических сетях и затрат на эксплуатацию электросетевого комплекса, повышению надежности работы энергооборудования и обеспечению более качественного уровня электроснабжения потребителей Рязанской области», — заключили энергетики.
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