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Фото: УГИБДД по Рязанской области
Водителя, который сбил юношу в Приокском, до сих пор не нашли. Об этом
ДТП произошло утром во вторник, 5 ноября, на проезде Шабулина. Неизвестный сбил 18-летнего рязанца и скрылся с места аварии. Водителя до сих пор не нашли. Пострадавшего доставляли в больницу.
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