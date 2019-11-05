В среду в Рязанской области ожидаются дождь и сильный ветер. Прогноз погоды

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Ночью и днем в среду, 6 ноября, в Рязанской области ожидается дождь и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Порывы ветра местам могут достигать 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5,+10 градусов, днем +18, +13 градусов.
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