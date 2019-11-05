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Фото: Издательство «Пресса»
В преддверии Дня народного единства в Спас-Клепиках открыли памятник воинам-интернационалистам и участникам локальных воин. Об этом пишет издательство «
Глава районной администрации Николай Крейтин поблагодарил всех, кто внес «посильный вклад» в
«Память о героях будет жить вечно. И этот памятник лучшее тому доказательство», — сказал он.
Присутствующие на церемонии возложили цветы к новому мемориалу, а затем отправились в Дом культуры, где прошел концерт.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.