В Скопинском районе перевернулся пьяный водитель «девятки»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В субботу, 2 ноября, в Скопинском районе произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 17:20 на 11-м километре дороги «Коготково-Корневое-Князево» ВАЗ-2109 вылетел в кювет и перевернулся.
По предварительной информации, 42-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением.
В результате водитель и его 37-летний пассажир получили травмы, им оказали медпомощь.
Оказалось, что 42-летний мужчина был пьян — алкотест показал 0,977 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Соколовке сгорел частный дом, двое погибли
|
cледующая новость →Житель Ряжска едва не убил жену табуретом за упреки в изменах
Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.