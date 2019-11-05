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В воскресенье, 3 ноября, в Рязани открыли бальный сезон. Фотографии
«Как всегда изящно, красиво, утонченно. Старые добрые друзья и новые свежие лица!» — прокомментировала фотограф Екатерина Панина.
Этот сезон для любителей бальных танцев стал двенадцатым. Рязанцам презентовали 12 главных балов и вечеринок предстоящего года. Кроме того, горожане станцевали кадриль, котильон, контрданс и вальс.
Фото
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.