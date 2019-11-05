В Приокском горела квартира в пятиэтажке

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Утром во вторник, 5 ноября, на улице Энгельса в Рязани произошел пожар. Видео опубликовали в
Как видно на кадрах, полыхает квартира на третьем этаже дома №12/8, на месте работают пожарные.
Позже в МЧС
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.