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Утром во вторник, 5 ноября, квартире на улице Энгельса загорелся мусор. Об этом
Пожар произошел
Сообщение на пульт МЧС поступило в 9:07. По информации пресс-службы, на балконе загорелся мусор. На место выезжали три пожарных расчета. Никто не пострадал. Ранее в сети опубликовали
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.