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Фото: Pixabay.com
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на фитнес-услуги.Об этом законопроекте «Известиям»
Согласно документу, россияне смогут компенсировать 13% расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей. Уточняется, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и покупку спортивного оборудования.
Законопроект разработал Минфин. Ожидается, что документ в декабре внесут в Госдуму. Гутенев предположил, что инициативу с высокой долей вероятности поддержат.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.