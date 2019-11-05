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В центре Рязани молодой человек выпал из окна на козырек магазина, инцидент произошел в 14:32, сообщил региональный минздрав.
Во вторник, 5 ноября, 22-летний рязанец выпал с балкона четвертого этажа на козырек магазина «Рязаньвест» на улице Грибоедова.
Молодого человека доставили в отделение реанимации ОКБ.
У него закрытая черепно-мозговая травма, переломом основания черепа и закрытая травма живота и грудины.
Фото с сайта «Новой газеты»
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