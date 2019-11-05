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С 1 января по 4 ноября на территории Рязанской области зарегистрировали 4 417 пожаров. Об этом на пресс-конференции сообщил глава регионального ГУ МЧС генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов.
Филиппов уточнил, что причиной возгораний в большинстве случаев является человеческий фактор.
«В этом году в огне погиб 71 человек, среди которых трое детей. Так, 202 пожара в жилом секторе с начала года случились из-за оставления без присмотра электроприборов или неисправности проводки, 161 — по причине неосторожного обращения с огнем, 77 — при курении. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования стало причиной 92 пожаров. Чтобы обезопасить себя, в первую очередь, следует соблюдать такие меры противопожарной безопасности. И при этом не терять бдительность, если заметили пожар и незамедлительно сообщать по телефону 101», — сказал глава ГУ МЧС.
Напомним, на первых ноябрьских выходных в селе Каширово Клепиковского района в загоревшемся доме
Во вторник, 4 ноября, в Соколовке на пожаре
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.