Рязанский оператор ответил на жалобы рязанцев по вывозу мусора

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский оператор по вывозу мусора ООО «Эко-Пронск» на своей странице «
В выходные горожане
«С нелегальными свалками в ближайшей перспективе будет покончено. Спасибо вам за ваше понимание и вашу искренность», — сообщил оператор.
По его словам, все указанные адреса проанализированы и распределены по регулярным и дополнительным графикам движения мусоровозов.
Напомним, в пятницу, 1 ноября, в Рязанской области
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМинприроды нашло превышение вредных веществ в Листвянке
|
cледующая новость →В Соколовке сгорел частный дом, двое погибли
Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.