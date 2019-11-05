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Фото: Pixabay.com
Рязанские таксисты проведут новый бойкот, об этом сообщили в группе «
Таксисты просят убрать с рынка «псевдоагреаторов» и организовать в каждом городе некоммерческие настоящие агрегаторы, где каждый водитель сможет установить свой тариф, а пассажир самостоятельно выбрать поездку по марке автомобиля, стоимости и времени подачи.
Напомним, это не первая подобная акция. Весной 2018 года активисты «Рязанского союза таксистов»
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.