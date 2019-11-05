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10:02, 5 ноября 2019 713
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Рязанка, въехавшая в здание на улице Ленина, выплатит компенсацию сбитому пешеходу

Рязанка, въехавшая в здание на улице Ленина, выплатит компенсацию сбитому пешеходу

Рязанка, которая въехала в здание после аварии на пересечении улиц Ленина и Соборной, выплатит компенсацию пешеходу, которого она сбила. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.

ДТП произошло 14 мая 2017 года. По версии следствия, 19-летняя девушка на Mitsubishi Lаnсеr выехала на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулась с Audi, за рулем которого был 20-летний рязанец. От удара Mitsubishi вылетела на тротуар и сбила 27-летнего пешехода. Водителя Mitsubishi, двух пассажирок 19 лет и пешехода госпитализировали.

27-летний мужчина получил серьезные травмы, он подал иск. Суд частично удовлетворил его требования и постановил ответчице выплатить компенсацию пострадавшему.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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