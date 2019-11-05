Рязанца осудят за надругательство над знакомой

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Фото: Pixabay.com
Жителя Спасского района осудят за надругательство над знакомой. Об этом
В начале июля 42-летний обвиняемый в компании знакомых пил алкоголь. Во время застолья он предложил приятельнице «вступить с ним в интимные отношения». Та отказалась и попыталась вырваться.
Тогда мужчина догнал ее, избил и совершил в отношении женщины «иные действия сексуального характера».
Злоумышленника нашли. На него завели дело по части 1 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»).
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.