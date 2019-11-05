Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:59, 5 ноября 2019 637
 0    0

Появились фото с места гибели матери и сына в Соколовке

Появились фото с места гибели матери и сына в Соколовке

ГТРК «Ока» опубликовала снимки с места гибели матери и сына в сгорешем доме в Соколовке.

79-летняя женщина и ее 60-летний сын погибли во вторник, 5 ноября. Следователи начали проверку.

Напомним, пожарным о возгорании сообщили в 9:57, в 10:30 огонь потушили. На месте работали четыре расчета.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Терпеть или нет? Куда в Рязани жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью

Терпеть или нет? Куда в Рязани жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью

Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 6 782
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
10:52, 31 октября 2019 4 900
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 10
13:33, 31 октября 2019 2 674
Через Рязань пустят поезда до Крыма 7
8:39, 24 октября 2019 3 615
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
9:17, 25 октября 2019 4 398
В сгоревшем доме в Шацком районе обнаружили труп
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум