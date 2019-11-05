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Полиция завела уголовное дело после жестокого избиения рязанца на улице Гагарина. Об этом
Уголовное дело завели по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Напомним, инцидент
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.