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14:30, 5 ноября 2019 247
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Полиция завела уголовное дело после жестокого избиения рязанца на улице Гагарина

Полиция завела уголовное дело после жестокого избиения рязанца на улице Гагарина

Полиция завела уголовное дело после жестокого избиения рязанца на улице Гагарина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Уголовное дело завели по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Напомним, инцидент произошел в субботу, 26 октября, около дома №78. О случившемся рассказал сын пострадавшего.


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