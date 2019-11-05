Полицейские показали фото и видео с места ДТП с фурой в Михайловском районе

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Фото: УМВД по Рязанской области
Полицейские показали фото и видео с места ДТП в Михайловском районе, где 5 ноября на 188 километре дороги Р-22 «Каспий» разбился Man. Это произошло примерно в 11:20.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 24-летний водитель, двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
Молодой человек получил травмы, с которыми его госпитализировали. Цемент, который он вез, не рассыпался.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.