Под Рязанью столкнулись «Ниссан» и «Лада», пострадала женщина

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 4 ноября, на дороге «Рязань — Скопин» произошло ДТП. Примерно в 12:40 за населенном пунктом Дашки-2 столкнулись Nissan Qashqai и Lada Priora, сообщил
В результате пострадала 29-летняя пассажирка Nissan, ее госпитализировали в ОКБ с черепно-мозговой травмой.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.