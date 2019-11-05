Один из рязанских музеев временно закроют

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Фото: Pixabay.com
Музей истории Рязанской епархии второй половины XX века имени митрополита Симона (Новикова) временно закроют. Посетителей не будут пускать до середины ноября,
Уточняется, что здание музея (дом №28 на улице Фрунзе (Певческой)) сейчас не отапливают.
Обычный график работы музея:
летом (с 1 апреля по 29 сентября):
зимой (с 30 сентября по 31 марта):
понедельник и вторник — выходные, последний день месяца — санитарный.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.