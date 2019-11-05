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В пятницу, 8 ноября, у площади Победы временно запретят парковаться, об этом сообщли на
Это произойдет в связи с открытием памятника росгвардейцам и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга.
Кроме того, закроют движение транспорта с 9:30 до 13 часов в районе парка Железнодорожников на участке от перекрестка на площади Победы до дома №1 корпус 2 по улице Чкалова.
Рязанцев попросили не оставлять личный транспорт в указанном месте. С 6 до 8 часов утра припаркованный транспорт эвакуатор переместит на разрешенную для стоянки площадку вблизи этого участка.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.